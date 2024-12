60 000 Palestiniens menacés de mort dans le nord de la bande de Gaza

Mahmoud Bassal, porte-parole de la protection civile, a déclaré mercredi que les habitants du nord de la bande de Gaza n'avaient pas eu accès à de la nourriture de qualité ni à de l'eau potable depuis 60 jours.

La situation à Beit Lahiya et dans d'autres régions du nord est catastrophique, et nous sommes incapables de fournir des services de santé, médicaux et d'urgence aux habitants de ces zones, a regretté le porte-parole de la protection civile.

Bassal a déclaré : « Les occupants sont en train de commettre un génocide contre les habitants de la partie nord de la bande de Gaza, et les maisons de cette zone sont devenues inhabitables. »