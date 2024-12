Russie : les terroristes en Syrie sont soutenus par les Etats-Unis et leurs alliés

New York (IRNA) - L'ambassadeur et représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies a déclaré lors de la réunion du Conseil de sécurité : Les terroristes en Syrie sont soutenus par les États-Unis et leurs alliés.

Le représentant permanent de la Russie auprès de l'ONU a ajouté mardi, heure locale, lors de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité, à propos de la crise en Syrie : Les terroristes syriens sont soutenus par les États-Unis et leurs alliés. L'ambassadeur du gouvernement russe auprès des Nations Unies a déclaré dans son discours : : « L'état-major de l'armée ukrainienne arme les terroristes à Idlib et fournit des drones au groupe Tahrir al-Sham qui a mené cette attaque en Syrie