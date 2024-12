Journée mondiale du bénévolat : Pezeshkian admire le rôle des valeurs altruistes dans la création de l’espoir

Dans un message lu aujourd'hui - mercredi - lors de la conférence "Journée des Volontaires", Massoud Pezeshkian a déclaré : C'est une fierté que la culture de l'altruisme à travers l'histoire d'Iran ne soit pas seulement destinée à aider notre compatriotes, mais se propage aussi au-delà des frontières géographiques d'Iran, et adresse à tous les humains ayant besoin de secours dans le monde entier.

Un exemple marquant de cet esprit est la réponse positive du peuple iranien à l'appel du Guide suprême de la révolution islamique d'Iran à aider et à soutenir les peuples opprimés de la Palestine et du Liban et à soulager les douleurs et les souffrances de milliers de réfugiés et de victimes opprimés et sans abri de guerre et d'injustice dans le monde.

Chaque année, depuis 1985, le 5 décembre, la journée Internationale des bénévoles et des volontaires célèbre l’engagement partout dans le monde.