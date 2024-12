« L’Iran poursuit sérieusement la mise en œuvre de l’accord global avec la Chine »

Lors d'une entrevue mercredi à Téhéran, capitale iranienne, avec le vice-Premier ministre chinois Zhang Guoqing, le président iranien Massoud Pezeshkian, a évoqué ses entretiens constructifs avec son homologue chinois en marge du sommet des BRICS à Kazan, en Russie, avant de poursuivre : " La coopération entre l'Iran et la Chine a toujours été amicale et étroite, et aujourd'hui encore, les relations entre les deux pays revêtent une importance stratégique".

Les États-Unis, a-t-il dit, cherchent le totalitarisme et l’unilatéralisme sur la scène internationale.

Le président iranien a réaffirmé que la République islamique est déterminée à élargir ses coopérations avec la Chine et la Russie pour lutter contre l'unilatéralisme.

Le vice-Premier ministre chinois Zhang Guoqing a affirmé pour sa part que la République islamique d'Iran est un pays vaste et important dans la région et joue un rôle constructif et efficace sur la scène internationale.

Il a déclaré que sa visite en Iran avait pour but de faire suite aux accords conclus entre les présidents des deux pays à Kazan, soulignant que l'Iran est un partenaire stratégique et important pour la Chine.

Le vice-Premier ministre chinois a noté que la Chine a ajusté sa politique envers l'Iran pour se concentrer sur l'expansion et le renforcement de ses relations stratégiques à long terme.