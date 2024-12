Iran : la médaille de « dévouement » du Leader pour les martyrs de la frégate Sahand

Une cérémonie de remise de la médaille d’honneur du Guide suprême de la Révolution, l’ayatollah Seyyed Ali Khamenei, se déroule ce mercredi 4 décembre, destinée à marquer des actes de courage et de dévouements des membres d’équipage de la frégate iranienne, Sahand, qui ont mis en péril leur vie au service de la patrie et lors de l’accomplissement de leur mission sacrée. Les médailles ont été décernée aux familles des cinq martyrs de la frégate iranienne Sahand en présence du commandant de l'armée de la République islamique d'Iran à Bandar Abbas au sud de l’Iran. Lors de la cérémonie, le contre-amiral, Abdollah Manavi Roudsari, un vétéran de l’armée de mer de la RII, a également été décoré par un insigne d’acte de courage et de dévoueement. (Photo : Mohammad Rasoul Moradi)

