L'Iran devient le centre de formation de la Fédération mondiale ITF au Moyen-Orient

Selon le rapport de l’IRNA publié ce mercredi 4 décembre, lors d'une réunion à laquelle ont participé le président de la Fédération de Taekwondo, Hadi Saï, le Grand Maître Don Dalton, le chef de la Fédération internationale, et Mohtashemi, représentant de l'Union internationale et secrétaire de l'Association ITF d'Iran, ont discuté et échangé des opinions concernant les modalités de la promotion de cette discipline, et enfin, l'Iran a été choisi comme centre de formation de cette discipline au Moyen-Orient.

Sur cette base, un protocole d'accord a été signé par les parties selon lequel l'Iran, en tant que centre de formation de la Fédération internationale de l'ITF, organisera tous les cours de formation d'arbitres, les tests d'entraînement et de mise à niveau des ceintures pour les pays de la région du Moyen-Orient.

Téhéran accueille actuellement le cours international d'arbitrage et d'entraîneur dans le domaine de l'ITF proposés par le Grand Maître Don Dalton.