Des dizaines de martyrs dans le bombardement israélien dans le sud de la bande de Gaza

Selon des sources locales, les avions de guerre de l'occupation ont bombardé mercredi une maison appartenant à la famille « Al-Dalou » à proximité de la rue du tunnel dans le quartier de Sheikh Radwan, au nord de la ville de Gaza, tuant au moins dix personnes.

L'armée d'occupation israélienne, soutenue par les États-Unis, poursuit pour le 425e jour consécutif son agression contre la bande de Gaza, où ses avions de guerre bombardent des hôpitaux, des bâtiments, des tours et des maisons de civils palestiniens et les détruisent au-dessus de la tête de leurs habitants, et empêchent l'entrée de l'eau, de la nourriture, des médicaments et du carburant.