Le Hamas appelle à une action urgente pour sauver les prisonniers

Téhéran (IRNA)- Le Mouvement de la résistance islamique (Hamas) a rendu hommage aux Palestiniens et aux nations arabes et islamiques pour le martyr du leader Mohammed Walid Hussein al-Arif, décédé ce soir dans les prisons de l'occupation à la suite de graves tortures et d'abus criminels au cours de l'interrogatoire.

Le mouvement a souligné dans une déclaration que « l'occupation, quel que soit le temps qu'elle prendra, paiera le prix et devra répondre de ce crime et des crimes génocidaires perpétrés contre le peuple palestinien ». Il a appelé à « une action urgente pour sauver les prisonniers qui sont soumis à une oppression et une torture sévères et systématiques dans les prisons de l'occupation, avec la couverture politique du gouvernement de l'occupation et de ses ministres extrémistes, dirigés par Ben-Gvir, qui cherche à légaliser l'exécution des prisonniers ». Plus tôt dans la journée, l'Autorité des Affaires des Prisonniers et le Club des Prisonniers (basé à Ramallah) ont rapporté le martyre du détenu Mohammed Walid Hussein, 45 ans, du camp de réfugiés de Nour Shams en Cisjordanie, dans les prisons de l'occupation israélienne. L'autorité des affaires civiles les a informés du martyre d'Ali, un ancien prisonnier qui a passé environ 20 ans dans les prisons de l'occupation et qui a été arrêté à nouveau le 28 novembre de l'année dernière, ont déclaré l'autorité et le club dans un communiqué commun.