Araghchi souligne le soutien de l'Iran à la Syrie dans la lutte contre les groupes terroristes

Abbas Araghchi, lors d'une conversation téléphonique avec son homologue égyptien, Badr Abdelatty, mercredi, a évoqué les résultats de ses entretiens avec de hauts responsables syriens et turcs lors de ses visites à Damas et à Ankara, et a réaffirmé la position ferme de Téhéran de soutenir le gouvernement, l'armée et la nation syriens dans leur lutte contre les groupes terroristes.

Araghchi a prévenu que la résurgence du terrorisme en Syrie et sa propagation dans la région constitueraient une menace sérieuse pour la paix, la stabilité et la sécurité dans la région, et a exhorté les principaux acteurs régionaux à déployer des efforts pour contrer cette menace.

Le ministre égyptien des affaires étrangères, pour sa part, a déclaré qu'il avait eu des entretiens téléphoniques avec un certain nombre de ses homologues ces derniers jours et a souligné que la politique de l'Égypte était de soutenir la souveraineté, l'intégrité territoriale et les institutions juridiques de la Syrie.