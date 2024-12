Syrie : les terroristes pénètrent Hama depuis certains axes

Téhéran-IRNA- L'armée syrienne a expliqué dans un communiqué la situation des combats et le déploiement des forces armées et des groupes terroristes sur le front de bataille dans la ville de Hama et ses environs.

"Ces derniers jours, les forces armées syriennes ont mené des combats intenses sur différents axes pour repousser et neutraliser les violentes attaques des terroristes, équipés de divers équipements militaires, ayant attaqué la ville de Hama", lit-on dans le communiqué du commandement de l'armée syrienne " Au cours des dernières heures, d'importants affrontements ont opposé groupes terroristes à l'armée syrienne qui a offert beaucoup de martyrs. Malgré de lourdes pertes, ces groupes terroristes ont pu s'infiltrer dans plusieurs axes de la ville", précise le communiqué. Afin de protéger la vie des citoyens de Hama et de les empêcher de s'impliquer dans des combats urbains, les unités militaires de l'armée syrienne se sont réorganisées et ont pris position à l'extérieur de la ville. L'armée poursuivra son devoir national de reconquérir les zones où les terroristes opèrent, lit-on dans le communiqué. Soutenus par certains pays, des groupes terroristes ont attaqué depuis le 27 novembre les positions de l'armée syrienne et les villes et villages des régions du nord-ouest et de l'ouest de la Syrie. Les responsables syriens ont accusé à plusieurs reprises le gouvernement turc de soutenir des groupes terroristes armés basés dans le nord de la Syrie. Ils ont appelé Ankara à mettre fin à la présence de ses troupes dans le nord syrien et à cesser d'apporter son soutien aux terroristes. Ces attaques terroristes contre les positions de l'armée syrienne ont violé l'accord de cessez-le-feu conclu en 2020 car ces zones sont incluses dans l'accord de « désescalade » signé avec la garantie de la Turquie à Astana, qui englobe des zones à Idlib, la périphérie d'Alep et parties de Hama et de Lattaquié.