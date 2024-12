Situation du personnel médical et des blessés à Gaza : la communauté internationale doit faire pression sur Israël

Khalil al-Dagran a annoncé le maintien des restrictions imposées par le régime d’Occupation sioniste pour empêcher les malades et les blessés de quitter la bande de Gaza, alors qu’on assiste à l'effondrement total des structures de santé dans cette zone suite aux frappes aériennes successives.

« Les occupants ont imposé un siège sévère et fermé tous les passages. Ils ont empêché l'entrée de médicaments et de fournitures médicales dans la bande de Gaza, et depuis 6 mois, plus de 25 000 patients et blessés ont un besoin urgent de soins qui ne se trouvent qu’en dehors de Gaza », a-t-il ajouté.

Selon Al-Dagran 10 000 patients atteints de cancer, dont 2 500 enfants, sont en danger, et les organisations internationales et la communauté mondiale doivent faire pression sur les occupants pour sauver la vie de ces personnes, car ce qui se passe est un désastre complet.