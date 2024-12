L'Iran et la Turquie sont d'accord non seulement sur la Syrie, mais aussi sur de nombreuses autres questions régionales (Araghchi)

Téhéran (IRNA)- Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, a déclaré dans une interview accordée au magazine Al-Arabi Al-Jadeed : «L'Iran et la Turquie sont non seulement en accord sur la Syrie, mais aussi sur de nombreuses autres questions régionales et internationales. Il est naturel qu'il y ait des divergences d'opinion.»

L’Iran et la Turquie discutent de deux types de situations. Lorsqu'il y a consensus, nous coopérons. En cas de divergence d'opinions, nous cherchons une solution par le dialogue. Si aucune solution n'est trouvée, nous nous efforçons de bien nous comprendre pour éviter les malentendus, a déclaré jeudi le chef de la diplomatie iranienne dans une interview accordée au magazine Al-Arabi Al-Jadeed. Je continuerai à contacter d'autres pays influents, ayant des intérêts légitimes et communs, ou des préoccupations partagées, comme la présence de leurs ressortissants dans les groupes takfiri. En général, le monde islamique et la région ont besoin d'une vision unifiée, notamment sur des questions telles que le terrorisme ou la gestion du régime sioniste, qui est à l'origine de la crise, a ajouté Araghchi.