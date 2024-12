L'inquiétude du président français concernant la puissance balistique de l'Iran n'a aucun fondement logique (Téhéran)

En réponse aux questions des journalistes sur les allégations avancées du président français dans une interview accordée à l'un des journaux régionaux, Esmail Baqaei a déclaré : « Les inquiétudes du président français concernant la capacité balistique de l'Iran ou les activités nucléaires pacifiques de l'Iran n'ont aucun fondement logique. »

Il a déclaré que la capacité de missiles de l'Iran est conçue dans le cadre de la politique de défense de la République islamique d'Iran et est conforme à l'exercice du droit inhérent de légitime défense contre toute agression et qu'elle est nécessaire pour protéger la sécurité nationale de l'Iran et maintenir la paix et la stabilisé.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la RII a également jugé inacceptable de répéter les « préoccupations infondées » concernant le programme nucléaire pacifique de l'Iran de la part d'un pays qui possède lui-même une énorme quantité d'armes de destruction massive.

Faisant référence à l'approche fondée sur la bonne volonté adoptée par l'Iran au cours des deux dernières décennies pour répondre aux prétendues inquiétudes concernant les activités nucléaires pacifiques de notre pays, le diplomate iranien a rappelé le bilan destructeur des parties européennes dans ce domaine et a souligné que la France, en tant qu'un des trois pays européens qui est membre du JCPOA (Plan global d’action conjoint sur le nucléaire iranien de 2015), devrait-il répondre de ses promesses non-tenues ainsi que de son comportement injustifié et conflictuel contre l'Iran au Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Evoquant le refus de la France de prendre des mesures sérieuses pour contrer l'occupation et l'apartheid du régime sioniste et pour arrêter le génocide contre les Palestiniens, il a souligné la responsabilité internationale de ce pays et souligné : « Les projections et la fuite en avant du président français ne peuvent changer la réalité dans la région à savoir : « Dans la région de l'Asie occidentale, la principale cause de l'insécurité et de l'instabilité est la poursuite de l'occupation et du projet néfaste d’anéantissement colonial des Palestiniens, qui se poursuit depuis 8 décennies avec le plein soutien des États-Unis et de certains autres pays occidentaux. »