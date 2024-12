Araghchi: Les terroristes ont conçu un plan à long terme pour déstabiliser la région

Seyyed Abbas Araghchi, en visite ce vendredi 6 décembre à Bagdad, à la tête d’une haute délégation, pour consulter les responsables irakiens et participer à la réunion tripartite des ministres des Affaires étrangères iranien, irakien et syrien.

Il a rencontré à cette occasion son homologue irakien, Fouad Hussein. Faisant référence aux consultations continues avec l'Irak concernant les questions bilatérales et régionales, le plus haut diplomate de la RII a indiqué que sa visite à Bagdad vise à échanger des vues sur les dernières évolutions en Syrie et l'agression de groupes terroristes soutenus par des parties étrangères contre le pays.

Il a également souligné l’importance de la coordination et des consultations avec les pays de la région pour prévenir l’extension de l’instabilité et de l'insécurité.

Le chef de la diplomatie iranienne a poursuivi : « L'insécurité et l'instabilité en Syrie constitue une menace pour la sécurité de tous les pays de la région, car les groupes terroristes takfiris, avec le soutien du régime sioniste et des États-Unis, ont conçu un plan à long terme dans l’objectif de semer le chaos, l’instabilité et les violences dans la région. »

Araghchi a ajouté : « Pour le gouvernement et le peuple irakiens, compte tenu de l'expérience amère et bien sûr précieuse qu'ils ont acquise au cours de la lutte efficace contre le terrorisme daechiste, la menace du terrorisme est beaucoup plus palpable que d'autres parties, et il est naturel que l'Iran et d'autres pays de la région souhaitent accroître la coordination à l’échelle bilatérale et régionale et consulter ce pays pour faire face au nouveau défi lié au fléau du terrorisme.

Toujours lors de la rencontre, le ministre irakien des Affaires étrangères a pour sa part souligné la position de principe de son pays en faveur de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale de la Syrie et de la lutte contre le terrorisme. « L’Irak a lancé une campagne internationale pour obtenir un soutien pour lutter contre le terrorisme takfiri », a-t-il ponctué.