Araghchi: L'incapacité à éradiquer le terrorisme fera de la Syrie une base pour les groupes terroristes

Seyyed Abbas Araghchi qui se trouve ce vendredi 6 décembre à Bagdad dans le cadre de ses consultations avec des autorités du gouvernement irakien lors d'une rencontre avec le Premier ministre irakien Mohammad Shia al-Soudani, a souligné que le soutien de tous les pays de la région aux gouvernements de Syrie et d'Irak était nécessaire et vital pour combattre et vaincre les terroristes.

Evoquant les efforts de la République Islamique d'Iran pour poursuivre les consultations entre les deux pays voisins dans la conjoncture sensible actuelle, le chef de la diplomatie iranienne a rappelé : « Le gouvernement et le peuple irakiens ont un souvenir très amer du sinistre fléau de terrorisme qui a touché leur pays. Nous avons été témoins d’immenses efforts et sacrifices de la part du gouvernement, du peuple et des autorités irakiennes dont les sources d’imitation religieuses (à leur tête le grand Ayatollah Sistani) pour surmonter ces moments difficiles et vaincre les terroristes ».

Toujours lors de la rencontre, le Premier ministre irakien, Mohammad Shia al-Soudani, tout en transmettant ses salutations au Guide suprême et au président de la République islamique d’Iran, et remerciant le ministre des Affaires étrangères pour sa visite et sa présence en Irak, a remercié le soutien du gouvernement et du peuple iraniens pour la stabilité et la sécurité des pays de la région, en particulier de l'Irak: « Nous n'oublierons jamais le soutien et la coopération de la République islamique d'Iran dans la lutte et de défaite du terrorisme en Irak. »

Soulignant l'importance de la sécurité et de la stabilité de la Syrie pour l'Irak et l'ensemble de la région, il a souligné la volonté de l'Irak de soutenir et d'aider le gouvernement et le peuple syriens à surmonter la situation actuelle et à lutter contre le terrorisme. »