Manifestations des millions de Yéménites en soutien à la population de Gaza

Selon l'agence de presse officielle du Yémen (Saba Net), les habitants de Sanaa, la capitale, ont organisé une manifestation massive en guise de soutien à la nation palestinienne opprimée, à la résistance de Gaza et pour condamner les crimes du régime d’Occupation israélien.

Les manifestants yéménites ont salué les opérations « héroïques » des forces armées de leur pays contre les navires américains et les positions du régime sioniste au plus profond des territoires occupés en soutien à la cause palestinienne et à la résistance de Gaza.

Les manifestants yéménites se sont dits également à travers leurs slogans, pleinement prêts, à affronter les forces agressives et l’Arrogance mondiale ainsi que l'ennemi sioniste usurpateur et criminel, malgré divers défis.

Les manifestants yéménites ont annoncé qu'ils ne relâchent pas et qu’ils poursuivront leurs activités populaires en faveur de la nation palestinienne et de sa courageuse résistance. Ils ont également réitéré sur la mobilisation des forces dans le cadre de l’opération intitulée « La victoire promise et le jihad sacré » jusqu'à ce que la victoire soit obtenue et que les ennemis soient écrasés.