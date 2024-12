Gaza : 44 612 martyrs, bilan du jour 427 de la campagne génocidaire israélienne

Dans le communiqué du ministère palestinien de la Santé, publié ce vendredi qui marque le 427e jour de la guerre génocidaire d’Israël contre les Palestiniens de la bande de Gaza, il est indiqué : « Au cours des dernières 24 heures, l'armée d’Occupation sioniste a attaqué à trois reprises la bande de Gaza, tuant 32 Palestiniens et en blessant 95 autres.

Le communiqué ajoute : « En incluant ces martyrs et blessés, depuis le début des attaques du régime sioniste sur la bande de Gaza le 7 octobre 2023, 44 612 Palestiniens ont été tués en martyr et 105 834 autres blessés, majoritairement des femmes et des enfants.