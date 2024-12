Araghchi: La République islamique d'Iran a toujours soutenu et soutiendra la Syrie

Il a tenu ces déclarations lors d’une conférence de presse aux cotés de ses homologues irakien et syrien ce vendredi soir 6 décembre à Bagdad, à l’issue d’une réunion tripartite sur les récentes évolutions en Syrie.

Seyyed Abbas Araghchi a déclaré toujours lors de la rencontre : « Ces groupes terroristes takfiri actifs en Syrie mènent sans aucun doute leurs attaques dans le cadre d'une conspiration américano-sioniste. »

« Nous avons convenu aujourd'hui de prendre de nouvelles mesures », a-t-il déclaré avant de préciser : « Sur la question de la Syrie et des menaces contre le gouvernement et le peuple syriens et leurs conséquences pour les autres pays et pour l'ensemble de la région, nous partageons une opinion commune et j'ai eu des consultations étroites avec les autorités irakiennes à cette fin. »

« C’est pourquoi nous poursuivons nos efforts conjointement, tant au niveau régional qu’international », a-t-il fait savoir, avant d’ajouter :

« La réunion tripartite Iran-Irak-Syrie s'est tenue cet après-midi et mes chers frères ont donné des explications suffisantes sur la rencontre et ses objectifs. Je viens de souligner et de répéter que cette réunion avait trois messages principaux : Le premier message est le soutien au gouvernement et à la nation syriens dans leur lutte contre les groupes terroristes takfiris, qui mènent sans aucun doute leurs agissements et attaques dans le cadre d’une conspiration américano-sioniste. »

Le ministre des Affaires étrangères de notre pays a souligné : Si quelqu'un ignore le rôle des sionistes dans la conception de cette conspiration, il a tort. »

Et d’ajotuer : « Le terrorisme takfiri de Tahrir al-Sham et du Front al-Nosra et encore d'autres, reconnus comme groupes terroristes par les Nations-Unies, ont lancé des attaques contre le peuple et le gouvernement syriens, auxquelles le gouvernement, le peuple et l'armée syriens sont toujours confrontés. »

Rappelant le fait que nous avons déclaré notre soutien à cet égard, il a conclu : « La République islamique d'Iran a toujours soutenu la Syrie et le fera de toutes ses forces. Nous ferons de toutes nos forces tout ce qui est nécessaire et ce que le gouvernement syrien nous demande de faire. »