Changements climatiques : les sanctions unilatérales empêchent les pays de remplir leurs engagements (Téhéran)

Seyyed Ali Moussavi, qui s'exprimait lors d’une audience de la Cour internationale de Justice pour émettre un avis consultatif sur les obligations des gouvernements dans le domaine du changement climatique, a souligné que la République islamique d'Iran n'a pas été exemptée des coûts imposés par le changement climatique au monde, et a ajouté : « La nature, l'ampleur et les conséquences du changement climatique, notamment à la lumière de la distinction entre pays en développement et pays développés, dépendent directement des engagements des gouvernements et de leur niveau. »

Soulignant la pertinence des engagements de tous les pays dans le domaine du changement climatique à la lumière des documents pertinents et mettant l'accent sur le respect de la souveraineté nationale des pays, il a déclaré : « Les principes de responsabilité commune mais différente, d'équité et de coopération internationale constituent une base valable pour toute lecture des engagements. »

Soulignant l'illégalité des mesures coercitives unilatérales, il a souligné que l'adoption de telles mesures par les pays développés est contraire à leurs obligations selon le régime juridique du changement climatique et empêche les gouvernements de remplir leurs obligations liées au changement climatique.