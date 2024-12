Les ministres iranien, irakien et syrien des A.E. insistent sur la préservation de la souveraineté et de l'indépendance de la Syrie

Bagdad- IRNA- Les ministres des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, de l'Irak et de la Syrie, à l'issue de leur réunion tripartite à Bagdad, ce vendredi soir, ont publié une déclaration commune sur le maintien et le respect de la souveraineté et de l'indépendance de la Syrie.

Selon cette déclaration commune, les ministres des Affaires étrangères des trois pays ont souligné que la menace contre la sécurité de la Syrie constitue une menace pour la stabilité de l'ensemble de la région et qu’il n’y a pas d’autre option que la coordination, la coopération et la consultation diplomatique continue entre les pays pour protéger la région face aux conséquences des tensions. Toujours dans la déclaration, les trois ministres ont souligné la nécessité de la synergie de tous les efforts arabes, régionaux et internationaux pour trouver des solutions appropriées aux défis à venir auxquels sont confrontés les pays de la région et en particulier la Syrie. Les ministres des Affaires étrangères des trois pays ont également condamné les agressions répétées du régime sioniste en Syrie, ainsi qu'à Gaza et au Liban.