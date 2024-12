Iran : le satellite militaire "Fakhr 1" mis en orbite

Ce vendredi matin 6 décembre, le satellite « Fakhr 1 » de la République Islamique d'Iran a été lancé dans l'espace avec le lanceur de satellites Simorgh du Ministère de la Défense et de la Logistique des Forces Armées, et après avoir été mis en orbite, il a envoyé le premier signal aux stations au sol.

Lors du lancement, le porte-satellites Simorgh, qui est un porte-satellites à combustible liquide à deux étages, a pu établir un nouveau record dans le pays en injectant avec succès le satellite Fakhr 1 et le bloc de transfert orbital Saman 1 d'un poids total de 300 kg.

Simorgh est un lanceur de satellites à deux étages à carburant liquide, développé par le ministère iranien de la Défense.

Lors de son huitième lancement, Simorgh a établi un nouveau record de lancement de charges utiles. Au cours de cette mission en plusieurs phases, il a réussi à placer en orbite le bloc de transfert orbital Saman-1 et deux autres charges utiles de recherche, pesant près de 300 kilogrammes.

Conçu et développé par des techniciens du Centre iranien de recherche spatiale (CIRS), le système Saman-1 est conçu pour placer des satellites sur des orbites plus élevées, réduisant ainsi les coûts et éliminant le besoin de gros lanceurs à forte consommation de carburant.

Le remorqueur spatial a été lancé à titre d'essai en octobre 2022. En allusion au module de transfert Saman-1, Hassan Salaryieh, chef de l'agence spatiale iranienne, a déclaré que le système « signifie un processus plus rapide et plus fluide pour obtenir le point orbital synchronisé avec la Terre une fois qu'un satellite élève sa hauteur orbitale de l'orbite géostationnaire à l'orbite opérationnelle ».