Les récentes évolutions en Syrie ne se limiteront pas à la Syrie (Araghchi)

Dans une interview accordée vendredi à la chaîne de télévision irakienne Al-Sharqiya, le ministre iranien des affaires étrangères a déclaré que les changements se produisent rapidement, ce qui soulève de nombreuses questions, et il a ajouté : « Derrière tous ces changements rapides, il y a un plan américano-sioniste. Après Gaza, ils sont venus au Liban, puis en Syrie, et à mon avis, cela ne s'arrêtera pas en Syrie, et toute la région est confrontée à des menaces.

La source des menaces était auparavant limitée au régime sioniste, mais maintenant la menace des groupes terroristes takfiri s'est ajoutée, et il convient de noter que ces groupes armés en Syrie ont été désignés comme des groupes terroristes par les Nations unies, a souligné le ministre iranien.

Mais les pays qui prétendent lutter contre le terrorisme sont maintenant soit silencieux, soit soutiennent les terroristes, a regretté Araghchi. « Malheureusement, il y a deux types de terrorisme à leurs yeux, le bon et le mauvais. Si le terrorisme est conforme à leurs objectifs, ils le soutiennent, et s'il est contraire à leurs intérêts, ils le combattent ».

Les évolutions en Syrie sont très rapides et les développements à Albu Kamal compliqueront davantage la situation en Syrie, d'autant plus qu'il y a des mouvements de la part des FDS. À mon avis, la situation va se compliquer et il sera plus difficile de résoudre cette question.

Le ministre iranien des affaires étrangères a estimé que la fermeture d'un point de passage aurait un impact important et les factions de la résistance savent ce qu'elles ont à faire.