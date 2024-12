La Tunisie et l’Algérie condamnent les attaques terroristes en Syrie

Dans un communiqué publié par le ministère tunisien des Affaires étrangères, Tunis a exprimé sa pleine solidarité avec la République arabe syrienne et a appelé la communauté internationale à soutenir "ce pays frère" afin de préserver sa souveraineté, la sécurité de son peuple, sa stabilité ainsi que son intégrité et unité territoriale.

L'Algérie aussi avait exprimé mardi sa solidarité avec la Syrie dans sa "lutte contre les menaces terroristes", selon un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères.

Selon le communiqué, lors d'une conversation téléphonique avec son homologue syrien Bassam Sabbagh, le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf a réaffirmé "la position constante de l'Algérie, gouvernement et peuple, et sa solidarité absolue avec la République arabe syrienne, pays frère, face aux menaces terroristes qui guettent sa souveraineté, son unité, son intégrité territoriale, sa sécurité et sa stabilité".