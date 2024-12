Araghchi : l'Iran continue à soutenir le peuple et le gouvernement syriens

Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères s'est rendu au Qatar pour participer au Sommet de Doha

Le Ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré : La réunion du processus d'Astana aura lieu cet après-midi, et les ministres des Affaires étrangères de l'Iran, de la Russie et de la Turquie seront présents à cette réunion, et probablement une autre réunion du processus d'Astana aura lieu avec la présence d'un certain nombre d'autres ministres des Affaires étrangères de la région.

Abbas Araghchi a noté : À Bagdad, nous avons eu la réunion tripartite entre l'Iran, l'Irak et la Syrie, où l'on a souligné la nécessité de soutenir le gouvernement, le peuple syrien, l'intégrité territoriale et l'unité de ce pays, et d'empêcher ce pays de tomber entre les mains de groupes terroristes. Parmi les pays de la région, les actions [terroristes] en Syrie suscitent des inquiétudes communes.