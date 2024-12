Qatar : le chef de la diplomatie iranienne rencontre le chef du Conseil politique du Hamas

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a rencontré le chef du Conseil politique du Hamas, Mohammed Ismaïl Darwish, et un certain nombre de responsables de la Résistance palestinienne à Doha.

Avant cette réunion le chef de la diplomatie iranienne a rencontré ses homologue russe t turc à Doha pour discuter de l'escalade de la crise en Syrie.

Abbas Araghchi et Sergueï Lavrov appelant à la poursuite des négociations entre le gouvernement syrien et une partie de l'opposition.

"Il y a un consensus entre tous les participants sur le fait que les conflits doivent cesser immédiatement, que l'intégrité territoriale de la Syrie doit être respectée et, plus important encore, que le dialogue politique entre le gouvernement syrien et les groupes d'opposition légitimes doit se poursuivre", a affirmé Araghchi aux journalistes samedi après avoir rencontré les ministres russe et turc des Affaires étrangères.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a néanmoins appelé au dialogue entre le gouvernement syrien et « l'opposition légitime ».

Il a aussi appelé à la cessation immédiate des activités hostiles en Syrie et a ajouté que la Russie faisait tout ce qu'elle pouvait pour empêcher les terroristes de s'imposer dans ce pays.

"Nous réitérons fermement notre message sur l'intégrité territoriale et la souveraineté de la Syrie », a-t-il réitéré. « Nous appelons à une cessation immédiate de l'action militaire et à l'ouverture d'un dialogue entre le gouvernement et les forces d'opposition légitimes. »

Araghchi a également tenu des réunions séparées avec l'émir du Qatar Tamim bin Hamad Al Thani et le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan en marge du Forum de Doha.

Araghchi a décrit les discussions comme étant axées sur la Syrie, mettant l'accent sur le soutien à son peuple, la préservation de l'intégrité territoriale du pays et la prévention des retombées régionales.