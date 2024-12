Il y a des espoirs pour un cessez-le-feu à Gaza, réaffirme Téhéran 

Seyyed Abbas Araghchi s'exprimant cet après-midi 7 décembre, à l'issue de sa rencontre avec Mohammad Ismail Darwish, président du Conseil du Hamas et membres du bureau politique du mouvement de la Résistance palestinienne, a déclaré aux journalistes : "Les défi et les questions auxquels est confrontée la région, en particulier Gaza et ses évolutions sur le terrain, ainsi que les négociations de cessez-le-feu, ont été discutés.

Concernant la possibilité d'un cessez-le-feu à Gaza, le ministre des Affaires étrangères de la RII a noté : "Nous en avons parlé, le cessez-le-feu à Gaza a ses propres complications. Il y a des espoirs de progrès, mais il y a aussi des obstacles."