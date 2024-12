Rappelant la visite de M.Grossi à Téhéran et les accords conclus pour renforcer la coopération technique entre l’Iran et l'Agence viennoise , le diplomate a noté : « M. Grossi est venu en Iran avec des initiatives, mais ces trois pays européens (la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne) et les États-Unis s’acharnant toujours sur le programme nucléaire civil iranien, ont adopté une politique de pression et en instrumentalisant les Conseil des gouverneurs de l’AIEA ont empêché l’aboutissement des efforts du directeur général de l’Agence.

Soulignant que le programme nucléaire pacifique de l'Iran est suivi dans le cadre du Traité de non-prolifération (TNP) dont la République islamique est signataire, et de l'Accord de garanties généralisées, Esmaïl Baqaï, a souligné que les activités récentes de l’Iran ont été menées avec des informations détaillées fournies par Téhéran à l'Agence internationale de l'énergie atomique et qu’elles sont sous une supervision continue.