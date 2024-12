Le ministre iranien du Pétrole avertit sur l'impact des tensions régionales sur le marché mondial d'énergie

La 26e réunion ministérielle du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) s'est tenue à Téhéran du 6 au 8 décembre. La présidence de cette réunion est assurée par le ministre iranien du Pétrole.

Mohsen Paknejad, a annoncé en marge de cette réunion : Ces tensions et menaces dans la région affectent non seulement la stabilité de la région, mais entraînent également des risques importants pour la sécurité énergétique mondiale, car elles perturbent les chaînes d'approvisionnement ainsi que l'accès aux sources vitales d'énergie pour la communauté internationale.

Les principaux membres du forum GECF sont l'Iran, la Russie, le Qatar, l'Algérie, la Bolivie, l'Egypte, la Guinée Equatoriale, la Libye, le Nigeria, Trinidad et Tobago, les Emirats Arabes Unis et le Venezuela, et a déclaré : L'Angola, la République d'Azerbaïdjan, l'Irak, la Malaisie, la Mauritanie, le Mozambique, le Pérou et le Sénégal sont également membres observateurs de ce forum et participent régulièrement aux réunions.