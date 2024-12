Iran : seul le peuple syrien doit décider du sort de la Syrie sans ingérence étrangère

Le ministère iranien des Affaires étrangères a publié dimanche un communique suite à la chute du gouvernement syrien après que des groupes armés dirigés par Hayat Tahrir al-Cham (HTC) ont pris le contrôle de la capitale, Damas.

Le communiqué a réaffirmé une fois de plus la position de principe de la République islamique concernant le respect de l'unité, de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de la Syrie.

"Pour parvenir à cette fin importante, il est nécessaire de mettre fin aux conflits militaires le plus rapidement possible, de prévenir les actes terroristes et d’engager un dialogue national avec la participation de toutes les couches de la société syrienne pour former un gouvernement inclusif qui représente tout le peuple syrien", lit-on dans le communiqué

Il a souligné que l’Iran soutient les mécanismes internationaux basés sur la résolution 2254 des Nations unies pour poursuivre le processus politique en Syrie, comme il l’a fait par le passé.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a ajouté dans son communiqué que l’Iran poursuivra son interaction constructive avec l’ONU à cet égard.

"L'Iran souligne le statut de la Syrie en tant que pays « important et influent » dans la région de l'Asie de l'Ouest et n'épargnera aucun effort pour aider le pays à rétablir la sécurité et la stabilité", lit-on dans le communiqué.

Selon le communiqué, l’Iran poursuivra ses consultations avec toutes les parties influentes, en particulier celles de la région.

" La République islamique d’Iran suit de près l’évolution de la situation en Syrie et dans la région et adoptera des approches et des positions appropriées tout en tenant compte du comportement et des performances des acteurs influents sur la scène politique et sécuritaire syrienne", précise le communiqué.

Le ministère a souligné l'importance d'assurer la sécurité de tous les citoyens syriens et des ressortissants d'autres pays ainsi que de préserver le caractère sacré des lieux sacro-saints.

"Il est également impératif de protéger les locaux diplomatiques et consulaires conformément au droit international", insiste le communiqué.

"Compte tenu des relations profondes et cordiales entre les peuples iranien et syrien, il est attendu que les deux pays poursuivent une approche sage et clairvoyante pour maintenir des liens mutuels fondés sur des intérêts communs", indique le communiqué.