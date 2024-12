« C'est au peuple syrien de décider » de son sort et de ses systèmes politique et gouvernemental

Téhéran (IRNA)-Soulignant la nécessité du dialogue entre les différents segments de la société syrienne pour parvenir à une entente nationale, le président de la RII, Massoud Pezeshkian, a émis l’espoir de voir la fin des affrontements militaires et de la violence le plus rapidement possible en Syrie afin que le grand peuple de la Syrie puisse prendre une décision digne et décider de son sort et de son avenir, dans une ambiance calme et loin de toute violence, de toute inquiétude ou de toute ingérence extérieure destructrice.

Pezeshkian a fait ce commentaire lors d'une réunion du cabinet ce dimanche 8 décembre, en réaction aux évolutions en Syrie et à la chute du gouvernement de Bachar al-Assad à Damas, après la prise de contrôle de la capitale par des groupes armés dirigés par Hayat Tahrir al-Sham (HTS) plus tôt dans la journée. Le président iranien a réitéré à cette occasion sur l'importance de préserver l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie. Il a également réaffirmé le soutien de l’Iran à un dialogue entre les différents groupes syriens pour parvenir à une entente nationale sur les évolutions liées à leur pays. Il a exprimé l'espoir de voir la fin des violences en Syrie et cela dès que possible afin que le peuple du pays puisse décider de son sort loin de toute inquiétude et sans ingérence étrangère destructrice. Massoud Pezeshkian a également souligné la nécessité de protéger la sécurité des citoyens syriens et des autres résidents, des lieux saints ainsi que de toutes les missions diplomatiques conformément aux principes du droit international. Le président de la République islamique d’Iran a déclaré que Téhéran poursuivra les négociations diplomatiques avec les parties compétentes et les Nations Unies afin de contribuer à stabiliser la situation et de protéger la sécurité et la stabilité régionales. M.Pezeshkian a de même fermement condamné l’agression du régime sioniste sur le sol syrien, appelant toutes les parties syriennes ainsi que les pays de la région à rester vigilants face à un régime d’Occupation qui peut abuser de la situation actuelle pour servir ses ambitions coloniales et pour faire avancer ses politiques illégales et expansionnistes contre les nations de la région.