Le Hezbollah libanais a également annoncé le 7 décembre que depuis le 1er octobre 2024, plus de 130 soldats sionistes ont été tués et plus de 1 250 soldats ont été blessés.

Dans son dernier communiqué du 7 décembre, la Chambre des opérations de la Résistance islamique du Hezbollah a annoncé que depuis octobre 2023, pendant 417 jours, le mouvement libanais a mené plus de 4 637 opérations avec une moyenne de 11 opérations par jour contre le régime sioniste.