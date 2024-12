Araghchi : La poursuite du processus d'Astana dépend de la décision de l'Iran, de la Russie et de la Turquie

Abbas Araghchi a déclaré lundi 12 décembre à propos de la séance à huis clos avec les parlementaires sur les conditions en Syrie : Lors de cette réunion, le ministère des Affaires étrangères présente un rapport sur l'ensemble des activités diplomatiques concernant la Syrie menées au cours de ces quelques jours, notamment depuis la réunion de samedi à Doha.

Selon le chef de la diplomatie iranienne, au cours de cette réunion, les députés iraniens ont soulevé des questions sur la rapidité des faits survenus en Syrie.



Hier, le ministère iranien des Affaires étrangères a publié une déclaration concernant les récents changements en Syrie, affirmant : L'Iran fait tout son possible pour contribuer à établir la sécurité et la stabilité en Syrie et, à cette fin, il poursuivra ses consultations avec toutes les parties influentes et engagées dans la région.