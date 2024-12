Le Vietnam remercie la Belgique pour sa position contre l’utilisation des armes chimiques par les États-Unis

Une délégation du Parlement du Vietnam, dirigée par le président du Groupe d'amitié entre le Vietnam et le Parlement européen, a effectué du 4 au 7 décembre une visite en Belgique pour approfondir les relations d'amitié entre les deux pays.

Lors de ses rencontres avec le président de la Chambre des représentants Peter De Roover et le premier vice-président du Sénat, Andries Gryffroy, Nguyên Dac Vinh, le parlementaire vietnamien a exprimé sa gratitude pour l'adoption par le Parlement belge d'une résolution soutenant les victimes de l'agent orange au Vietnam au cours de la guerre imposée par les États-Unis.

Le 5 octobre 2023, la Chambre des représentants belge s’est prononcée, à l’unanimité, en faveur d’une reconnaissance politique des victimes vietnamiennes de l’Agent orange.

Dans le cadre de ce texte adopté par le Parlement belge, certaines parties peuvent refléter une importance juridique dénonçant les crimes de guerre du régime américain contre ce pays asiatique :

« Considérant que tant les États-Unis que les entreprises productrices des défoliants précités au moment de la guerre doivent assumer leurs responsabilités quant à ces faits du passé et leurs conséquences. »

En outre, dans une autre partie, les députés belges demandent au gouvernement de soutenir les personnes qui portent plainte contre les crimes américains dans les tribunaux européens :

« Considérant que les victimes des produits toxiques précités poursuivent leur combat juridique pour une reconnaissance des responsabilités des entreprises productrices dans la dégradation de la santé des populations qui en sont victimes et de l’environnement du pays, notamment au travers du procès actuellement mené par Mme Tran To Nga devant les tribunaux français. »

Cette Franco-Vietnamienne, âgée de 82 ans, a lancé, il y a dix ans, une procédure devant la justice française afin de placer devant leurs responsabilités Dow Chemical, Monsanto, Thomson Hayward, Hercules, Uniroyal, Diamond Shamrock, Occidental Chemical Corporation… Vingt-six compagnies chimiques américaines au total, impliquées dans la fourniture de cet exfoliant épandu pendant la guerre du Vietnam. Des millions de litres ont contaminé les forêts tropicales du pays et atteint les combattants qu’elles abritaient, au cours des années 1960, rapporte Le Monde.

Plus de 4,8 millions de Vietnamiens ont été directement exposés aux herbicides entre 1961 et 1971, auxquels il faut rajouter un nombre inconnu de Cambodgiens, de Laotiens.

Selon le Collectif Vietnam-Dioxine, l’Agent Orange est un herbicide développé par l’armée américaine dans les années 1940. Ce fut l’herbicide le plus utilisé par l’armée américaine durant la guerre du Vietnam. Soixante ans plus tard, les symptômes liés à la dioxine sont toujours présents au Vietnam. On constate aujourd’hui qu’il reste une quantité non négligeable de dioxine dans certaines zones très localisées. Trois générations de Vietnamiens sont touchées par les herbicides. Malformations, hyper encéphalites, maladies de peau, cancers, déficience du système nerveux ou cérébral sont quelques-uns des maux dont souffrent les victimes.

Les vétérans américains victimes de l’Agent Orange ont porté plainte contre les fabricants de l’Agent Orange, car ils n’avaient pas le droit de poursuivre le gouvernement américain.