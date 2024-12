La situation est très grave (Directeur de l'hôpital Kamal Adwan)

Dans un communiqué de presse spécial, Abu Safiya a lancé un appel urgent à la communauté internationale pour qu'elle apporte son aide, compte tenu de la présence de patients dans l'unité de soins intensifs et d'autres patients en attente d'une intervention chirurgicale.

Abu Safiya a expliqué que les bombardements se poursuivent de manière indiscriminée dans la zone environnante, empêchant les équipes de réparer les réseaux d'oxygène, d'électricité et d'eau.

Le directeur de l'hôpital a déclaré que 112 blessés recevaient des soins à l'hôpital, dont six patients en soins intensifs et 14 enfants, en plus d'un certain nombre de patients aux urgences en raison des bombardements, et qu'il n'y avait pas de place pour eux dans les services.

Abu Safiya a déploré que les avions de l'occupation larguent des bombes 24 heures sur 24, ajoutant : « Nous avons demandé au monde entier de protéger le système de santé et ses travailleurs, mais nous n'avons reçu aucune réponse d'aucune partie au monde ».

« Ce qui se passe est une catastrophe humanitaire contre les travailleurs de la santé et les patients, malheureusement, et il ne semble pas y avoir d'efforts pour mettre fin à cette attaque permanente contre l'hôpital Kamal Adwan et le système de santé dans son ensemble », a conclu Abu Safiya.