The Washington Post : un responsable américain refuse d'exclure la possibilité de retirer HTC de la liste noire

Un haut responsable de l'administration du président américain Joe Biden a refusé d'exclure la possibilité de retirer le groupe armé "Hayat Tahrir al-Cham", (HTC)qui a pris le contrôle de la capitale syrienne, Damas, de la liste terroriste américaine, selon ce que a été rapporté par le journal américain "Washington Post".

Le journal a indiqué que lors d'une conférence de presse à Washington, des journalistes ont interrogé le haut responsable de l'administration Biden si le groupe serait retiré de liste des groupes terroristes, mais le responsable s'est abstenu de répondre à cette question.

Le journal a cité le responsable, qui a requis l'anonymat, disant que HTC regroupe un large éventail de groupes armés en Syrie. " À mon avis, nous devons être intelligents, prudents et réalistes à l'égard des réalités sur le terrain", a t il indiqué et de poursuivre: "Mais ce n'est pas le seul groupe. Il existe une série de groupes d'opposition qui sont arrivés à Damas en provenance du sud, et ils sont complètement différents."

Il a prétendu que le gouvernement américain s'efforcerait d'éviter le déclenchement de nouveaux conflits en Syrie, malgré quelques affrontements survenus entre l'armée turque et les Forces démocratiques syriennes dans le nord-est du pays.

"L'ouverture d’autres fronts n’est dans l’intérêt de personne", a-t-il averti.