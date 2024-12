Le Hamas espère voir la poursuite du soutien de la Syrie à la Palestine

Le mouvement de la Résistance palestinien, Hamas, réagissant dans un communiqué émis ce lundi 9 décembre, aux évolutions en Syrie, a déclaré : « Nous invitons tous les groupes représentant le peuple syrien, à l'unité et à la solidarité nationale, à se libérer des douleurs et à surmonter les problèmes du passé ».

Le mouvement Hamas a souligné qu’il soutient « avec véhémence » la grande nation syrienne :

« Nous soulignons la nécessité de soutenir l'unité et l'intégrité territoriale de la Syrie et l’importance du respect du peuple syrien, de son droit à l’autodétermination et à l’indépendance, ainsi que ses options politiques ».

Le Hamas a poursuivi : « La nation syrienne forte de tous ses groupes, de son unité nationale et de son esprit de fraternité et de tolérance, saura surmonter les défis. »

Toujours dans son communiqué, le Hamas a sollicité la nation syrienne de surmonter ses défis afin de pouvoir poursuivre son soutien à la nation palestinienne et à sa résistance.

Il a conclu par condamner l'agression oppressive du régime d’Occupation contre le territoire syrien et s’est dit contre les projets cupides et colonialistes du régime occupant sur les terres syriennes. »