Israël abuse de la situation compliquée en Syrie pour intensifier le génocide à Gaza (Téhéran)

Dans un message à l'occasion de l'anniversaire de la ratification de la Convention pour l'interdiction du génocide, Esmaïl Beqaï, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a écrit sur sa page X : « Aujourd'hui coïncide avec la ratification de la Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de #génocide, approuvée le 9 décembre 1948. »

« 76 ans après la ratification du traité censé garantir la non-répétition du génocide dans le monde, un génocide de grande ampleur se déroule sous nos yeux en #Palestine occupée », a-t-il déploré.

Chaque année, le 9 décembre, le monde entier se mobilise pour la Journée internationale de prévention des génocides, une initiative portée par l’ONU. Ce rendez-vous essentiel rappelle l’importance de la mémoire collective et engage les États à prévenir les atrocités de masse.

Selon le rapport d'octobre 2024 de Francesca Albanese, rapporteuse spéciale sur les droits humains des Palestiniens auprès du Conseil des droits de l'homme de l’ONU, « Israël a été formé sur la base de l'objectif d'anéantir la Palestine, et l'ensemble de son système politique vise à faire avancer cet objectif».

En fait, « le génocide fait partie d’un projet colonial d’anéantissement en Palestine qui dure depuis un siècle ; [Ce génocide] est une honte pour le système international et l’humanité, et il doit être cessé, être objet d’une enquête et poursuivi en justice. »

Il y a longtemps, le 26 janvier 2024, la Cour internationale de Justice a rendu des lois claires sur la nécessité de mettre fin au génocide et d'empêcher toute action contraire à la Convention sur le génocide.

Le régime d’Occupation sioniste n’a appliqué aucune des 6 ordonnances provisoires de la Cour à cet égard et continue de commettre un génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza.

Ces jours-ci, le régime israélien profite de la situation compliquée en Syrie pour intensifier la campagne génocidaire à Gaza.

Le moment est venu pour la communauté internationale de se lever pour soutenir l’humanité et stopper cette machine de guerre génocidaire qui dure depuis cent ans.