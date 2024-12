L’Iran ne paie jamais de rançon et sa stratégie est « l’action pour l’action »

Mohammed Reza Aref, le premier vice-président iranien, s’exprimant ce lundi, 9 décembre, à l’issue d’une visite des locaux de l'Organisation nationale de l'énergie atomique (OIEA) à Téhéran a déclaré : « Alors que l'Occident conseille aux pays soumis d’accélérer l’adoption de l’énergie nucléaire et développer cette technologie, il blâme, dans une approche ambiguë, notre pays, pour avoir développé la même technologie. Ils nous ont sanctionné pour l’accès à cette technologie, et pourtant ce n’est pas surprenant, car cela puise ses racines dans leur nature colonialiste. Nous voyons aujourd’hui beaucoup plus clairement les deux poids, deux mesures de l'Occident, et bien qu’ils aient dressé beaucoup d’obstacle devant nous et exercé beaucoup de pressions sur nous, depuis le début de la Révolution, ils n’ont jamais réussi à faire plier l’Iran. »

Il a ajouté : « Malgré toutes les pressions, nous avons pu progresser dans diverses industries, et l'une des raisons en est les efforts de nos scientifiques et spécialistes au sein de l'Organisation de l'énergie atomique, qui excellent dans les hautes technologies et les technologies les plus avancées.

« De notre point de vue, l'énergie nucléaire est le « père de la technologie », s’est-il félicité.

« Nous souhaitons résoudre nos problèmes avec l'Occident en tenant compte des intérêts des deux parties. Les négociations avec l'Occident ont pour objectif la levée des sanctions oppressives, mais nous devons poursuivre nos activités à des fins pacifiques et civiles. Nous déclarons une fois de plus et cela fermement que nous ne permettrons à personne de s'immiscer dans les questions nucléaires et non nucléaires de notre pays », a conclu le premier vice-président iranien.