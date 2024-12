Comités de Résistance palestiniens : l’occupation des terres syriennes par le régime sioniste est une tentative désespérée

Les Comités de Résistance palestinienne, tout en condamnant l'occupation opportuniste des terres syriennes par le régime sioniste et les attaques barbare de l’entité usurpatrice contre les bases militaires et d'armement du pays.

S’attardant sur le fait que le régime sioniste est l'ennemi de tous les Arabes et musulmans, quelles que soient leurs orientations, les Comités de Résistance palestiniens ont souligné : « La Syrie et sa noble nation sont partisanes de la cause palestinienne et de la résistance contre l'ennemi sioniste qui est et restera le seul ennemi des nations. »

Ces Comités ont appelé à une « confrontation décisive » face aux exactions et agressions du régime sioniste et du gouvernement criminel américain en tant que soutien et complice de ce régime d’Occupation, qui tentent de réprimer et d'éroder le pouvoir des nations et d'empêcher leurs soulèvements.

« Le régime d’Occupation sioniste croit toujours que ses frontières vont du Nil jusqu’à l’Euphrate », ont-ils averti.