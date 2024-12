L'Iran condamne les attaques répétées israéliennes sur les infrastructures syriennes, «une violation du droit international»

Téhéran - IRNA – Le ministère iranien des Affaires étrangères a fermement condamné par la voix de son porte-parole les agressions et les attaques récurrentes et systématiques du régime usurpateur sioniste contre les infrastructures syriennes et l'occupation de nouvelles parties du Golan syrien.

Esmail Baqaï, réagissant aux évolutions en Syrie, a condamné les violations des principes du droit international et les agressions récurrents par le régime sioniste visant systématiquement les infrastructures syriennes au cours des deux derniers jours ainsi que l'occupation d'autres parties du Golan syrien. La diplomatie iranienne a également condamné le soutien des pays occidentaux au régime de Tel-Aviv pour leur silence et leur inaction face à cette « violation flagrante du droit international », qualifiant cette position de « feu vert » occidental pour les exactions israéliennes. Faisant toujours référence à l'agression israélienne et aux attaques militaires contre le territoire syrien au moment où le peuple syrien est confronté aux évolutions provoquées par le changement de régime dans son pays, le diplomate a qualifié cet acte d'agression de « violation flagrante de la Charte des Nations Unies » et a exigé une « réponse immédiate du Conseil de sécurité » de l'ONU pour y mettre fin. Rappelant l'antécédant de l’occupation du plateau du Golan syrien, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la RII a qualifié les récents agissements du régime sioniste qui ont violé les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et élargi la portée de l'occupation, de « signe d'une approche expansionniste et belliciste ». Le porte-parole des Affaires étrangères iraniennes a décrit cette intervention comme un « manque de respect d'Israël à l'égard de toutes les règles et normes juridiques internationales » avant de souligner la nécessité d'utiliser toutes les capacités régionales et internationales pour mettre fin à l'agression du régime sioniste contre le pays souverain arabe.