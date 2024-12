L'Iran demande aux Nations unies et au Conseil de sécurité de condamner explicitement les attaques contre ses centres diplomatiques en Syrie

À la suite des attaques menées par des groupes armés contre les locaux diplomatiques iraniens en Syrie, Amir Saeed Iravani, ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations unies, dans une lettre envoyée au Conseil de sécurité et au secrétaire général des Nations unies, leura demandé de condamner explicitement ces graves violations et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel et des installations diplomatiques et empêcher que de telles attaques ne se reproduisent.

Ces actions constituent une violation flagrante de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (1961) et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires (1963), qui garantissent l'immunité des locaux diplomatiques et la sécurité de leur personnel, a ajouté le diplomate iranien, poursuivant : La République islamique d'Iran souligne que l'immunité des locaux diplomatiques et consulaires et de leurs représentants doit toujours être respectée conformément au droit international. Aucune personne, aucun groupe ni aucun gouvernement n'a le droit de commettre ou de faciliter de telles violations.

La République islamique d'Iran a demandé au Secrétaire général des Nations unies et au Conseil de sécurité de condamner sans équivoque ces graves violations et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel et des locaux diplomatiques et empêcher que de telles attaques ne se reproduisentm lit-on dans la lettre de l’envoyé iranien.

Iravani a demandé que la lettre soit enregistrée et distribuée comme document du Conseil de sécurité.