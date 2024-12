Netanyahu comparaît pour la première fois devant le tribunal dans son procès pour corruption

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu est confronté à des accusations de corruption qui pourraient le condamner à une peine allant jusqu'à 10 ans de prison.

Il est devenu le premier Premier ministre israélien en exercice à comparaître devant un tribunal en tant qu'accusé pénal, plus de quatre ans après le début de son procès pour corruption, fraude et abus de confiance.

Il prétend que les trois affaires distinctes contre lui sont motivées par des raisons politiques.

Mardi, devant un tribunal de Tel-Aviv, il a qualifié les accusations d'« océan d'absurdités ».

Les analystes et les observateurs estiment que dans ses efforts pour éviter les procès et une éventuelle condamnation, Netanyahou a prolongé et étendu l'assaut d'Israël sur la bande de Gaza assiégée.

Des sources d'information ont également rapporté qu'un groupe de familles de prisonniers sionistes détenus à Gaza se sont rassemblés devant le tribunal où s'est déroulé le procès de Netanyahu et ont manifesté et scandé des slogans hostiles à son encontre.