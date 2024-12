" Yémen : "les répercussions des développements régionaux seront choquantes pour l’Occident", (officiel)

Dans un message publié mardi sur son compte X, Al-Ezzi a souligné que de nombreux développements majeurs et de grands événements se produisaient dans le monde arabe en particulier et dans le monde en général.

" Ces développements et événements apporteront de nombreux défis et problèmes, dont les conséquences pourraient être choquantes et décevantes pour l’avenir de l’Occident dans la région et dans le monde, surtout si les États-Unis ne modifient pas leur position hostile et agressive envers les nations", a-t-il averti.

" Ce qui se passe en Syrie sert directement les intérêts du sionisme", a-t-il dit il y a deux jours.

A suivre ...