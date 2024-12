Baghaï: l’instrumentalisation des droits de l’homme met sa structure en grave danger

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismaïl Baghaï, a réaffirmé que l'instrumentalisation du discours sur les droits de l'homme à des fins politiques, tout en adoptant une approche de deux poids, deux mesures et un traitement sélectif, exposerait l'intégrité de la structure de ces droits à de graves risques.

" Avec l'anniversaire de la Journée des droits de l'homme, l'humanité est fière de son accomplissement historique le 10 décembre 1948, lorsque l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme", a-t-il ajouté dans une note publiée mardi sur la plateforme de médias sociaux X.

« Cependant, l'exploitation des discours sur les droits de l'homme pour servir des intérêts politiques, outre les deux poids, deux mesures et le traitement sélectif, constitue toujours la menace la plus sérieuse à la protection des droits de l'homme et expose l'intégrité et la structure de ces droits à des risques sérieux", a-t-il soutenu.