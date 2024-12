Les forces yéménites visent 3 ravitailleurs et 2 destroyers américains

Le général de brigade Yahya Sarre, porte-parole des forces armées yéménites, a annoncé ce mardi 10 décembre dans un communiqué que les forces navales, de drones et de missiles yéménites avaient pris pour cible trois navires de ravitaillement américains après leur départ du port de Djibouti (pour une potentielle attaque contre le Yémen). »

« Ces navires avaient déjà participé à l'agression des forces américaines contre le Yémen », a-t-il fait savoir.

Le porte-parole des forces armées yéménites a poursuivi : « Les forces armées ont également visé deux destroyers américains qui protégeaient les navires de ravitaillement du pays dans le golfe d'Aden. »

« Cette opération a été menée avec un certain nombre de missiles et de drones et les cibles prévues ont été atteintes avec succès », a-t-il encore déclaré.