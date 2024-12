Téhéran- IRNA- Le mouvement de la Résistance musulmane palestinien, Hamas, a condamné l'agression du régime d’Occupation sioniste contre la Syrie et l'a considérée comme une « continuation des crimes de ce régime contre les nations de la région » dans le but de les mettre à genoux et de leur imposer les équations en faveur des intérêts colonialistes et expansionnistes. »

Le mouvement Hamas a condamné l'agression du régime d’Occupation sioniste contre la Syrie et les attaques barbares de l'armée sioniste contre le sud du pays ainsi que celles perpétrées contre ses lieux et propriétés publics et infrastructurels. « L'ennemi sioniste continue de commettre des crimes contre les nations de la région dans le but de les mettre à genoux et de leur imposer leurs équations d'occupation », a averti le Hamas. Le mouvement de la Résistance a ajouté que face aux évolutions, il incombe au monde arabe et musulman de s'unir pour faire face à l'ennemi sioniste et s'opposer à l'oppression du régime usurpateur. »