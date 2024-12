Ayatollah Khamenei : Les événements en Syrie télé-commandés par les Etats-Unis et Israël

Le Grand Ayatollah a déclaré aujourd'hui devant des milliers de personnes de différents horizons : « Il ne fait aucun doute que ce qui s'est passé en Syrie est le produit d'un plan commun américain et sioniste. »

Selon le Guide suprême de la Révolution islamique, « Le gouvernement voisin de la Syrie joue un rôle évident dans ce domaine. Cet Etat a joué un rôle et joue encore aujourd'hui son rôle, tout le monde peut le constater, mais le facteur essentiel et le conspirateur principal agit par la salle de contrôle aux Etats-Unis et le régime sioniste. Nous avons des preuves. Ces preuves ne laissent aucun doute. »

L’Imam Khamenei, a rejeté les fausses analyses de certains experts ignorant le vrai sens du concept et le phénomène de la Résistance qui pense, incorrectement, que lorsque la Résistance est affaiblie, l'Iran islamique sera également affaibli. Car « Avec la puissance de Dieu, l’Iran est fort et puissant et deviendra encore plus puissant. », a martelé le Guide suprême d’Iran.

Des milliers de personnes de différents horizons ont rencontré le Guide suprême de la Révolution islamique, ce mercredi 11 décembre 2024. L'Ayatollah Khamenei a abordé dans son discours les développements récents dans la région.