Un Israélien blessé lors d'une opération antiterroriste à Tel Aviv

Le Mouvement de la résistance islamique (Hamas) a déclaré mardi que « l'attaque d'un véhicule à Tel-Aviv confirme que la résistance se poursuit et qu'elle est capable de frapper l'entité dans la profondeur de sa sécurité ».

« L'attaque de véhicules qui a eu lieu à Bnei Brak, à l'est de Tel Aviv, est une réponse naturelle à la guerre génocidaire de l'occupation contre notre peuple dans la bande de Gaza et aux plans de déplacement en Cisjordanie occupée », a ajouté le mouvement.

« Cette opération représente un message éloquent au gouvernement extrémiste de l'occupation et à ses ministres, dirigés par Smotrich et Ben-Gvir, qui menacent d'imposer la souveraineté de l'occupation sur la Cisjordanie et de l'inonder de colonies, que la Cisjordanie restera une épine dans la gorge de l'occupation, et que toutes ses tentatives d'annexer et de déplacer notre peuple échoueront », a souligné le mouvement.

Le mouvement a appelé à « plus d'engagement et d'opérations douloureuses au cœur de l'occupation, et à enflammer les places de la confrontation en Cisjordanie, à Jérusalem et à l'intérieur occupé jusqu'à ce que l'occupation soit vaincue de notre terre et de nos lieux saints ».

Le bureau des médias du gouvernement dans la bande de Gaza a annoncé mardi que le nombre de martyrs résultant de l'agression sur la bande de Gaza, qui dure depuis le 7 octobre 2023, s'élevait à 44 758 martyrs arrivés dans les hôpitaux, tandis que le nombre de blessés s'élevait à 106 134 blessés.