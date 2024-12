Leader de la RII: Ce qui s’est passé en Syrie est le produit d’un « projet commun américaino-sioniste »

Il a ajouté : « Oui, on voit bien qu’un gouvernement, voisin de la Syrie, joue un rôle évident dans ce récit. Il avait déjà joué et joue encore aujourd'hui - tout le monde l’observe - mais l’auteur principal, le conspirateur principal et la salle de commandement se trouve aux Etats-Unis et chez le régime d’Occupation sioniste. Nous en avons des indices. Ces preuves ne laissent aucun doute. »

« Sachez que la résistance saura couvrir toute la région et cela plus que par le passé grâce à la puissance divine », assure le Leader de la République islamique d’Iran, l’ayatollah Seyyed Ali Khamenei.

Et de préciser : « C'est ça la nature de la résistance, c'est ça le front de la résistance : plus on fait pression, plus elle devient forte, plus on commet des crimes, plus elle devient motivée. Plus on lutte contre eux, plus le combat sera répandu, et je vous assure : Autour du pouvoir divin, l'éventail de la résistance finira par couvrir toute la région plus qu'avant ».

A suivre...