L'Iran appelle le Conseil de sécurité de l'ONU à mettre un terme à l'agression israélienne contre la Syrie

Lors de la réunion annuelle du Groupe des amis de la neutralité pour la paix, la sécurité et le développement durable mardi à Achgabat, capitale du Turkménistan, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé des affaires juridiques et internationales a déclaré que les agressions du régime israélien contre la Palestine, le Liban et la Syrie doivent cesser.

Au cours de la réunion, le vice-ministre des Affaires étrangères chargé des affaires juridiques et internationales, Kazem Gharibabadi a appelé à la poursuite des efforts mondiaux pour renforcer le multilatéralisme afin de surmonter les défis communs. En allusion aux récentes agressions du régime israélien contre les peuples sans défense de Palestine, du Liban et de Syrie, il a condamné l'inaction des organismes internationaux, en particulier du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour mettre un terme à ces agressions. Gharibabadi a souligné l'engagement des Etats membres des Nations Unies à soutenir le peuple palestinien dans sa lutte contre l'occupation et dans la réalisation de son droit à l'autodétermination.

Il a dénoncé les récentes agressions du régime israélien contre la Syrie et l'occupation de nouveaux territoires, qui constituent une preuve supplémentaire de la nature expansionniste et agressive du régime sioniste, ainsi que de son mépris total des normes et lois internationales. Il a appelé à une action concrète de la part de la communauté internationale, en particulier du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour mettre un terme à ces agressions et demander des comptes au régime israélien pour ses crimes.

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a réitéré la position de principe de la République islamique sur le respect de l'unité, de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de la Syrie. Il a souligné que l'avenir de la Syrie doit être déterminé uniquement par son peuple et que pour y parvenir, il faut mettre un terme immédiatement aux conflits militaires, prévenir les activités terroristes et initier des dialogues nationaux impliquant toutes les couches de la société syrienne pour former un gouvernement inclusif représentatif de tous les Syriens. Il a en outre affirmé l'engagement de l'Iran à aider la Syrie à réinstaurer la paix et la stabilité et à poursuivre les consultations avec les parties concernées de la région à cette fin.